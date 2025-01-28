¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¦¹Á¹À°ì¸µ¼ÒÄ¹¤Î¼­Ç¤¤ò¼õ¤±¡¢£²£¸Æü¤è¤ê¿·¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤ÎÀ¶¿å¸­¼£¸µÀìÌ³¼èÄùÌò¤¬?ºÆ²ñ¸«?¤Î¾ì¤Ç?¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÅ·¹Ä?¤Ê¤É¤È¾Î¤µ¤ì¤ëÆü»Þµ×»á¤Î°õ¾Ý¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæµïÀµ¹­»á¤Î½÷À­¥È¥é¥Ö¥ëÂÐ±þ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ£²£·Æü¤«¤é£²£¸Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÅÔÆâ¤ÎÆ±¶É¤Çµ­¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿¡£²ñ¸«¾ì¤Ë¥Õ¥¸¥µ¥ó¥±¥¤¥°¥ë¡¼¥×¡Ê£Æ£Ã£Ç¡ËÂåÉ½¤Ç¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¼èÄùÌòÁêÃÌÌò¤ÎÆü»Þ»á¤¬½ÐÀÊ¤·¤Ê¤«