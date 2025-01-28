¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤¬27Æü¡¢¥ì¥ó¥Ì¤«¤é¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¿ÍFW¥¸¥ç¥¿¤ò´°Á´°ÜÀÒ¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£·ÀÌó´ü´Ö¤Ï2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Î5Ç¯È¾¤È¤Î¤³¤È¡£¸½ºß25ºÐ¤Î¥¸¥ç¥¿¤Ï¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Î¡ÈÌ¾Ìç¡É¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ç°éÀ®¤µ¤ì¡¢2018Ç¯¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£2021Ç¯¤Ë¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤­¤Ç²ÃÆþ¤¹¤ë¤È¡¢½éÇ¯ÅÙ¤«¤é¸ø¼°Àï13¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¡¢¼çÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¡£ÍâÇ¯¤«¤é¤Ï´°Á´°ÜÀÒ¤Ë°Ü¹Ô¤µ¤ì¡¢¸ø¼°Àï43»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢15¥´¡¼¥ëµ­Ï¿¤È2µ¨