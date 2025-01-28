¸µ¥¿¥ì¥ó¥ÈÃæµïÀµ¹­»á¡Ê52¡Ë¤Î½÷À­¥È¥é¥Ö¥ë¤ò½ä¤ë°ìÏ¢¤ÎÂÐ±þ¤¬ÈãÈ½¤µ¤ì¡¢·Ð±Ä¤Îº¬´´¤¬ÍÉ¤é¤°¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï27Æü¡¢Åìµþ¡¦Âæ¾ì¤ÎÆ±¶É¤Ç2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëµ­¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¸á¸å4»þ¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿²ñ¸«¤Ï8»þ´Ö¤òÄ¶¤¨ÆüÉÕ¤ò¤Þ¤¿¤°°ÛÎã¤ÎÄ¹¤µ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£²ñ¸«¤Ë¤Ï²ÅÇ¼½¤¼£²ñÄ¹¡¢±óÆ£Î¶Ç·²ðÉû²ñÄ¹¡¢¹Á¼ÒÄ¹¡¢28ÆüÉÕ¤Ç¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ëÀ¶¿å¸­¼£ÀìÌ³¤Î¤Û¤«¡¢¿Æ²ñ¼Ò¤Î¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¶â¸÷½¤¼ÒÄ¹¤¬½ÐÀÊ¡£²ñ¸«³«»ÏÁ°¤Ë¤Ï¡¢27ÆüÉÕ¤Ç¹Á¼ÒÄ¹