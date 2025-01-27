21世紀のサッカー界を代表する悪童の1人と言うべきか、今月24日にフルミネンセMFフェリペ・メロが現役引退を表明した。フィオレンティーナやユヴェントスなど欧州でも活躍し、ブラジル代表でも22試合をこなしたフェリペ・メロにはトラブルメイカーとの印象もあるだろう。今回の引退表明を受け、英『GIVE ME SPORT』は「21世紀最もダーティーな選手TOP10」と題したランキングを作っている。これは単純にもらったカードの枚数をラン