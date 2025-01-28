TBS¥é¥¸¥ª¤Ï¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÀ¸Åç¥Ò¥í¥·¤µ¤ó¤¬¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ë2¤Ä¤ÎÈÖÁÈ¤ò¹ßÈÄ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö½ÅÂç¤Ê¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¿¤á¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¸Åç¥Ò¥í¥·¤µ¤ó¡Ê74¡Ë¤Ï¡¢TBS¥é¥¸¥ª¤Ç·îÍË¤«¤é¶âÍË¤ÎÄ«¤ËÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÀ¸Åç¥Ò¥í¥·¤Î¤ª¤Ï¤è¤¦Äê¿©¡×¤È¡ÖÀ¸Åç¥Ò¥í¥·¤Î¤ª¤Ï¤è¤¦°ìÄ¾Àþ¡×¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¡¢98Ç¯¤«¤é¸½ºß¤Þ¤Ç¤ª¤è¤½27Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¤Ä¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£TBS¥é¥¸¥ª¤Ï27Æü¡¢¤³¤Î2¤Ä¤ÎÈÖÁÈ¤Ë¤Ä