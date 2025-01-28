¸µ¥Ù¥ë¥®¡¼ÂåÉ½MF¥é¥¸¥ã¡¦¥Ê¥¤¥ó¥´¥é¥ó(36)¤¬¥³¥«¥¤¥óÌ©Çä¤ÎÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£¥Ù¥ë¥®¡¼¡ØHLN¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£¥«¥ê¥¢¥ê¤ä¥í¡¼¥Þ¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¢¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥×¡¢SPAL¤Ê¤É¤Ç¥×¥ì¡¼¡£22Æü¤Ë¤Ï¥Ù¥ë¥®¡¼2Éô¤Î¥í¥±¥ì¥ó¡á¥Æ¥à¥»¤Ø¤Î²ÃÆþ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥Ê¥¤¥ó¥´¥é¥ó¤Ï27Æü¤ÎÄ«¤Ë¥Ù¥ë¥®¡¼·Ù»¡¤ËÂáÊá¡£¤³¤ì¤Ï¥Ù¥ë¥®¡¼Á´ÅÚ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿°ìÏ¢¤ÎÁÜºº¤Î¸å¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤Î1¿Í¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ö¥ê¥å¥Ã¥»¥ë¸¡»¡Åìµþ¤ÏÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¡£¡ÖÁÜºº¤Ï¡¢¥¢