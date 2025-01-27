中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京1月27日】中国外交部の報道官は27日、ベラルーシの大統領選挙で現職のルカシェンコ大統領が再選を果たしたとの質問に、中国はベラルーシと共に両国関係を高いレベルで絶えず前進させていきたいと表明した。報道官は次のように述べた。ベラルーシでは大統領選挙が順調に行われ、習近平（しゅう・きんぺい）国家主席も既にルカシェンコ大統領に祝電を送った。中国とベラルー