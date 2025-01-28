28Æü0»þ00Ê¬¸½ºß¡¢Âçºå¼è°ú½ê¤ÎÆü·Ð225ÀèÊª´ü¶á2025Ç¯3·î¸Â¤ÏÁ°ÆüÈæ310±ß°Â¤Î3Ëü9170±ß¤ÈµÞÍî¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î¸½Êª½ªÃÍ3Ëü9565.8±ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï395.8±ß°Â¡£½ÐÍè¹â¤Ï2Ëü1316Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï2738.5¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ13¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¡¢TOPIX¤Î¸½Êª½ªÃÍÈæ¤Ï19.57¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¤Ç¿ä°Ü¡£ ¡û¼çÍ×ÀèÊª²Á³Ê¡¦0»þ00Ê¬»þÅÀ ÌÃÊÁÀ¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ½ÐÍè¹â Æü·Ð225ÀèÊª 39170