°ìÏ¢¤ÎÌäÂê¤ò¼õ¤±¤Æ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬µ­¼Ô²ñ¸«¤·¡¢²ÅÇ¼²ñÄ¹¤È¹Á¼ÒÄ¹¤¬¼­Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤ä¡¢ÃæµïÀµ¹­»á¤È½÷À­¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤òÇÄ°®¤·¤¿¸å¤ÎÂÐ±þ¤Ê¤É¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¹Á¹À°ì¼ÒÄ¹¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¿®ÍêÀ­¤òÍÉ¤ë¤¬¤·¤¿¤³¤È¤òÄË´¶¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£»ëÄ°¼Ô¡¢¹ñÌ±¤Î³§ÍÍ¤ËÂ¿Âç¤Ê¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª³Ý¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡£²þ¤á¤Æ¤ª¤ï¤Ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×27Æü¸á¸å4»þ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿²ñ¸«¤Ï¡¢¸½ºß¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ÅÇ¼²ñÄ¹¤È¹Á¼ÒÄ¹¤¬27