11人組グローバルボーイズグループ・JO1の佐藤景瑚が、メンバーセルフ企画「PLANJ」（プラント）の第12弾としてオリジナルソング「BANANA」（読み：バナナ）をグループ公式YouTubeチャンネルで27日、公開した。【ライブ写真】ワールドツアー開催を発表！その瞬間のJO1の後ろ姿同楽曲は、佐藤景瑚が作詞、作曲に参加し、海外クリエイターとともに創り上げた作品。佐藤は「僕の初オリジナル曲『BANANA』です！みんなが大好きなフ