戦後の国際秩序を支えた「パクスアメリカーナ（米国による平和）」の終焉（しゅうえん）が指摘される。西欧ルクセンブルクのユリコ・バッケス国防相に話を聞いた。【ルクセンブルク＝尾関航也】西欧ルクセンブルクのユリコ・バッケス国防相（５４）が今月２２日、読売新聞のインタビューに応じた。米国の政権交代や長期化するロシアのウクライナ侵略を踏まえ、「アジア太平洋地域を含む世界全体で我々は非常に危険な時代にいる