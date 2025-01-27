元タレント中居正広氏（52）の女性トラブルを巡る一連の対応が批判され、経営の根幹が揺らぐフジテレビは27日、東京・台場の同局で2度目となる記者会見を行った。会見は「中居氏と被害女性の間の同意の有無」を巡り紛糾。押し問答が30分以上続く中、インターネットメディア「TheHEADLINE」編集長の石田健氏の発言が注目を浴びた。遠藤副会長が「踏み込んだ発言」をした後に訂正する場面に一部の質問者から抗議の声が上がり、