古橋亨梧（ゲッティ＝共同）【ロンドン共同】サッカーのフランス1部リーグのレンヌは27日、スコットランド・プレミアリーグのセルティックからFW古橋亨梧（30）を獲得したと発表した。レンヌによると、契約期間は2年半。クラブを通じ「チームに早く貢献したい。有名なリーグでの新しい挑戦を求めていた」とコメントした。奈良県出身の古橋は大阪・興国高、中大を経てJリーグの岐阜や神戸でプレー。2021年夏にセルティックへ移