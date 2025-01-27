11人組グローバルボーイズグループ・INIの木村柾哉のダンスビデオ「spacetime#3」が、グループ公式YouTubeチャンネル内メンバープロデュース企画「INI STUDIO」で27日、公開された。【写真】躍動感がすごい！オーラ際立つ西洸人「spacetime」は、木村がプロデュースを手がけているダンスビデオで、2024年8月に「spacetime#1 -CAN YOUFEEL ME-」、12月に「spacetime#2 -THE LIGHT-」を公開。今回は第3弾となる「spacetime#3 -AL