アルコールを摂取すると眠気が生じるため、眠りにくいときにアルコールを摂取するという人もいます。しかし、ノッティンガム・トレント大学でスポーツ科学や睡眠を研究しているエマ・スウィーニー氏とフラン・ピルキントン=チェイニー氏は「アルコールは眠りに落ちる時間を早めるが、睡眠の質を低下させる」と主張し、アルコールと睡眠の関係を解説しています。Alcohol may help you fall asleep faster, but it leads to a worse