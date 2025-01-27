エスティ ローダー(Estée Lauder)の2025年春スキンケアとして、新作目もと用クリーム「リニュートリィブ ダイヤモンド AR アイ クリーム」が、2025年2月7日(金)より発売される。“ふっくら”輝く目もとへ導く新作アイクリームエスティ ローダーが15年にわたる研究を重ねた“長寿美肌サイエンス”に着想を得た、ラグジュアリースキンケアライン「リニュートリィブ」。新作「リニュートリィブ ダイヤモンド AR アイ クリーム」