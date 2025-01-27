丘みどりが、2月26日にリリースするデビュー20周年記念シングル『夜香蘭』（読み：ひやしんす）のジャケット写真と新アーティスト写真を公開した。 参考：丘みどり、純烈と共に行なった無観客ライブ『紅白』出場エピソードやライブへの思い語る 表題曲は作曲に杉本眞人、作詞に水木れいじを迎え入れた丘の20周年記念ソングであり、女性の揺れ動く繊細な心の機微を描いた作品。“等身大”をテ&#125