タレントのスザンヌ(38)=熊本県出身=が27日に放送された日本テレビのバラエティ番組「有吉ゼミ」に出演。驚きの転身が大きな反響を呼んでいる。番組では東京・三軒茶屋の自宅を7500万円で売却し、地元・熊本市河内町の老舗旅館を2400万円で購入したことが明かされた。熊本を盛り上げるために、旅館、カフェ、温泉を併設した施設を目指しており、12月にカフェをオープン。2月からは宿泊施設も利用できるようになることを公式HP