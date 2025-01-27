ÂçÊ¬¸©·ÙÃæÄÅ½ð¤Ï27Æü¡¢ÃæÄÅ»Ô¤Î30ÂåÃËÀ­¤¬²Í¶õÀÁµáº¾µ½¤ËÁø¤¤¡¢¸½¶â30Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ËÉÈÈ¥á¡¼¥ë¤Ç·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢24Æü¡¢Èï³²¼Ô¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ë¡Ö¡Ü¡Ê¥×¥é¥¹¡Ë¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¹ñºÝÅÅÏÃÈÖ¹æ¤«¤éÃå¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£NTT¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¤òÌ¾¾è¤ëÃË¤«¤é¡ÖÍ­ÎÁ¾ðÊó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÌ¤Ç¼ÎÁ¶â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ç¸Ä¿Í¾ðÊóÊÝ¸î¶¨²ñ¤ËÅÅÏÃ¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢»ÙÊ§¤Ã¤¿¤ª¶â¤Î95¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤Ï¸åÆüÌá¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£Èï³²¼Ô