¢£½Ä°ìÎó¤ËÊÂ¤Ó¡¢¤Ò¤È¤ê¤º¤Ä¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª ¡ÚÆ°²è¡ÛÇò¥¹ー¥Ä»Ñ¤ÎSnow Man¡ÖD.D.¡×¥ê¥ìー¥À¥ó¥¹ Snow Man¸ø¼°TikTok¤Ë¤Æ¡¢¡ÖD.D.¡×¥ê¥ìー¥À¥ó¥¹Æ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ Çò¥¹ー¥Ä»Ñ¤Ç°ìÎó¤ËÊÂ¤Ó¡¢´äËÜ¾È¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¡£¶Ê¤¬¤«¤«¤ë¤È¡¢´äËÜ¤Ï¡¢¸ý¸µ¤Ë»Ø¤òÅö¤Æ¤Ê¤¬¤é¤·¤ã¤¬¤ß¡¢¸å¤í¤Î¥á¥ó¥Ðー¤â¥Á¥é¥ê¤È¤ªÌÜ¸«¤¨¡£¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÆ°¤­¤Ç´äËÜ¤¬¥ï¥ó¥Õ¥ìー¥ºÍÙ¤ë¤È¡¢¼¡¤ËÅÏÊÕæÆÂÀ¤¬ÅÐ¾ì¡£¾Ð´é¤Ç·Ú²÷¤Ê