お笑いトリオ「四千頭身」が27日、公式YouTubeチャンネルを更新。石橋遼大（28）が「12月に彼女ができた」と報告したものの、直後にまさかの告白をした。メンバー3人で動画に登場すると、石橋は「ご報告が…」と切り出した。続けて「12月に彼女ができた」と発表した。都築拓紀、後藤拓実から「いい感じの子がいたの？」と聞かれると、「好きな子がいました」と告白。お相手は一般女性とし、「女友達の一人だった」とした。石