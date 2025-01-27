フジテレビのやり直し会見は２７日、午後４時から始まり、午後９時５０分すぎに１度目の休憩に入った。６時間近くノンストップで、休憩時間は約１５分。会見に出席したのは、辞任を発表した嘉納修治フジ・メディア・ホールディングス（ＨＤ）、フジテレビ会長（７４）と港浩一フジテレビ社長（７２）、遠藤龍之介フジテレビ副会長（６９）、金光修フジ・メディア・ＨＤ社長（７０）、フジ新社長に就任する清水賢治フジ・メディ