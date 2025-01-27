2月10日18時30分より放送される『CDTVライブ！ライブ！』2時間半スペシャル（TBS系）より、BE：FIRST、milet、GENERATIONSほか、出演アーティスト第1弾が発表された。【写真】BE：FIRSTのメンバー7人がシックな装いで集結！『BE：the ONE ‐MEANT TO BE‐』舞台あいさつの様子BE：FIRSTは、自身のドームツアーのために書き下ろした、高難度ダンスで魅せる最新曲「Spacecraft」、増田貴久は、自身初のソロアルバムからリード