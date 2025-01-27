元タレント中居正広氏（５２）と女性とのトラブルを巡り、フジテレビ社員の関与が報じられた問題で、フジの港浩一社長（７２）らが２７日午後４時から、記者会見を開いた。質問や時間を無制限に行い、スタートから６時間を超えても継続。同７時からの「ネプリーグ２時間ＳＰ」、同９時からの「１１９エマージェンシーコール」、同１０時からの「秘密〜ＴＨＥＴＯＰＳＥＣＲＥＴ〜」の３番組が全て放送休止や延期となった。