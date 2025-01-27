【モデルプレス＝2025/01/27】フジテレビは1月27日、港浩一社長ら経営陣が出席する記者会見を、東京・お台場の同局で実施。同局は情報番組「Live News イット！」（毎週月〜金曜15時45分〜）にて会見の模様を放送し続け、22時から放送が予定されていたカンテレ・フジテレビ系ドラマ「秘密〜THE TOP SECRET〜」（毎週月曜22時〜）の第2話に影響が出ている。【写真】元フジアナ渡邊渚、スラリ美脚輝く◆フジ、会見放送で月10「秘密」