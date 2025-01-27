Íî¸ì²È¤Î»°Í·Äâ¾®Í·»°¤µ¤ó¡Ê77¡Ë¤¬²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¡Ø¤é¤¯¤´Âîµå¥¯¥é¥Ö¡Ù¤Î¿·½Õ½éÂÇ¤Á²ñ¤¬27Æü¡¢Åìµþ¡¦¿ùÊÂ¶è¤Î¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤ÂîµåÆ»¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£5ºÐ¤Îº¢¤«¤é¿ô²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê»²²Ã¤·¤Æ¤­¤¿¸µÂîµåÆüËÜÂåÉ½¤ÎÊ¡¸¶°¦¤µ¤ó¡Ê36¡Ë¤¬ÆÃÊÌ»²²Ã¡£´Ø·¸¼Ô¤È¤Îµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¤ËÊ¡¸¶¤µ¤ó¤¬ÎÞ¤òÎ®¤¹¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¢£ÂÎÄ´¤¬²óÉü¤·¤¿¾®Í·»°¤µ¤ó¤â½ÐÀÊ¡Ø¤é¤¯¤´Âîµå¥¯¥é¥Ö¡Ù¤Ï1987Ç¯5·î¡¢Íî¸ì²È¤ÎÎÓ²È¤³¤óÊ¿¤µ¤ó¤È¾®Í·»°¤µ¤ó¤Î¿ÔÎÏ¤Ë¤è¤êÁÏÉô¤µ¤ì¡¢º£