MY FIRST STORYが、2月22日より開催する自身最大規模のアリーナツアー『FLEX TO THE MAX TOUR 2025』各公演のゲストボーカルを発表した。 (関連:ポルノグラフィティ、中島健人、ONE OK ROCK、MISAMO、MY FIRST STORY、WurtS……注目新譜6作をレビュー) 各公演を彩るゲストボーカルとして発表されたのは、HYDE、山中拓也(THE ORAL CIGARETTES)、アイナ・ジ・エンド、Novel Core、優里。