円高一気に進行、ドル円は一時153円72銭まで=ロンドン為替概況 27日のロンドン市場でドル円は一気にドル安円高となった。週明けの東京市場午前はトランプ政権による不法移民の強制送還の受け入れを拒否したコロンビアに対する25%の関税賦課発表を受けたリスク警戒で155円20銭台を付けた後、コロンビアがホワイトハウスの条件の受け入れで合意し、米国による関税が保留されたことで一転してドル高円安となり、東京午後にかけて