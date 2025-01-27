【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■BE:FIRSTは自身のドームツアーのために書き下ろした、高難度ダンスで魅せる最新曲「Spacecraft」をテレビ初披露！ 2月10日のTBS『CDTVライブ！ライブ！』は、18時30分から2時間半スペシャルで生放送（一部地域は19時から）。出演アーティスト第1弾と歌唱楽曲も発表された。 ■出演アーティスト / 歌唱楽曲※アーティスト名五十音順GENERATIONS「True