“女帝”には誰もついていけない…。女性8人が「ポーカークイーン」の座を競い合うABEMAオリジナルのトーナメントABEMA Queen Of Poker（AQOP）シーズン2のFINALステージが1月23日に配信。予選からたびたび見られた“ベガスの暴君”が再び暴走するシーンにツッコミが殺到した。【映像】ミスコン美女が困惑した女帝“謎の行動”「AQOP」前シーズンから印象的な戦いを繰り広げ続けている“プレミア顔面偏差値”廣井佑果子と、“