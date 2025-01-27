【セリエA】ミラン 3−2 パルマ（日本時間1月26日／サン・シーロ）【映像】ブチギレ監督が大口論→引き剥がされた一部始終まさに鬼の形相だった。ミランのセルジオ・コンセイソン監督が、パルマとの試合後に激昂。DFダビデ・カラブリアに激しく強めった。セリエA22節でミランは、昇格組で戦力的には見劣りするはずのパルマに苦戦。最終的に後半アディショナルタイムの2ゴールでなんとか勝利したものの、全体的には納得できない