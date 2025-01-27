フジテレビは27日、午後4時から都内の同局で中居正広氏（52）の女性トラブルに社員が関与したなどと報じられた件について2度目の会見を開催し、午後9時55分から10分間の休憩に入った。会見開始から約6時間が経過後、司会者のアナウンスが入り、初めての休憩時間にとなった。会見には、株式会社フジ・メディア・ホールディングス、株式会社フジテレビジョン代表取締役会長の嘉納修治氏（74）遠藤龍之介同局取締役副会長（69）港浩一