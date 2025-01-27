岐阜県知事選挙が2025年1月26日、行われ、江崎禎英(えさき よしひで)さんが当選しました。20年ぶりの新知事となる江崎さんに、岐阜をどう変えるのか、課題や政策を聞きました。岐阜県知事選で初当選を果たした、元・経産官僚で岐阜・山県市出身の江崎禎英さん(60)は、5期にわたって続いた古田県政から、20年ぶりの新人対決となった今回の選挙で、各主要政党の支援を受け、共産党推薦候補を大差で破りました。 20年