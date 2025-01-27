スウォッチ(Swatch)とブランパン(BLANCPAIN)のコラボレーションによる新作ユニセックス腕時計「ピンクオーシャン(PINK OCEAN)」が登場。2024年1月27日(月)より、一部のスウォッチ店舗にて発売される。ピンクに染まる水面からインスパイアブランパンが誇るダイバーズウォッチ「フィフティ ファゾムス(FIFTY FATHOMS)」へオマージュを捧げた「バイオセラミック スキューバ フィフティ ファゾムス」コレクションより、鮮やかなピンク