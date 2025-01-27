元タレント中居正広氏と女性とのトラブルを巡り、フジテレビ社員の関与が報じられた問題で、フジの港浩一社長らが２７日午後４時から、記者会見を開いた。会見開始から約５時間が経過した午後９時過ぎから、フジテレビの遠藤龍之介副会長の発言をめぐって約３０分にわたり紛糾した。会見では、女性と中居氏がトラブルに対して同局は「異なる認識を持っている」と説明した。具体的な説明を求められた遠藤龍之介副会長は「中居氏