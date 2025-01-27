ワイン王国は1月20日、日本のワイナリーで活躍するワイナリードッグ(看板犬)を紹介する『日本のワイナリードッグ』(1,980円)を発売した。日本のワイナリードッグ同書では、山梨、長野、東京、横浜のワイナリーで暮らす愛らしい看板犬たちを紹介している。また、ワイナリーやワイナリーショップの情報に加え、山梨で愛犬とお出かけできるスポットや、ワインを楽しめて愛犬と過ごせる宿なども掲載した。イケダワイナリー紹介している