¥Þ¥ÞÍ§¤Î¤æ¤ê¤µ¤ó¤Ë¤ªÃã¤ËÍ¶¤ï¤ì¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿CHIHIRO(¡÷chihiro21865527)¤µ¤ó¤ÎËå¡¦¤è¤Ã¤Ô¤µ¤ó¡£ÌÜÅªÃÏ¤ËÃå¤¯¤È¤æ¤ê¤µ¤ó¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤½÷À­¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Í½ÁÛ³°¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤è¤Ã¤Ô¤µ¤ó¡£ÎÙ¤Î½÷À­¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡Ø¥Þ¥ÞÍ§¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡ÙÂè12ÏÃ¤ò¤É¤¦¤¾¤ªÆÉ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ⓒchihiro21865527 ⓒchihiro21865527 ⓒchihiro21865527 ⓒch