引退を発表した中居正広氏と女性とのトラブルを巡り、フジテレビ社員の関与が報じられた問題で、同社は27日午後4時から記者会見を実施した。会見が開始から4時間をすぎた辺りでフジテレビの社員が港浩一社長らに質問した。会場のカメラマンたちが一斉に質問者側にカメラを向けた。【写真】フジテレビ記者会見の司会の男性質問したのはフジテレビ社会部の男性。男性は「日ごろ、企業や個人の不正や疑惑を厳しく追及しているのに