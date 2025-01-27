海南省の海口税関が26日に説明したところによると、同税関所属の海口港税関の監督管理下にある大型免税店「cdf海口国際免税城」で24日、離島免税ショッピング対象商品のドローンによる配送が行われた。中国で「低空経済」（低空域飛行活動による経済形態）を応用して常態化した税関監督管理が行われるのはこれが初となる。今回のドローン配送では、総額1万549．5元（約22万1500円）の3点の免税商品が、わずか1分24秒で1135．5メー