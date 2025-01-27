楽天モバイルは1月27日、Apple Watchの購入と電話番号シェアサービスへの加入で最大25,000ポイントの楽天ポイントを還元する「Apple Watch購入＆電話番号シェアサービス加入で最大25,000ポイントプレゼント」キャンペーンを開始した。対象のApple Watchを購入したうえで電話番号シェアサービスに加入すると、最大25,000ポイントの「楽天ポイント」がもらえるキャンペーン。参加方法は、キャンペーンへのエントリー（楽天IDでのログ