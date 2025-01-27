PROPIO NITRO（プロピオ ニトロ）プーマ ジャパンは、筋力強化のためのトレーニングシーンに最適なランニングシューズ「PROPIO NITRO（プロピオ ニトロ）」を2月から発売する。1月24日に行われた「PUMA 2025 Spring／Summer Press Preview」で「プリピオ ニトロ」に関するプレゼンテーションが行われた。プーマジャパン マーチャンダイジング本部 安藤悠哉氏「当社では、“すべてのランナーを速くする”をミッションに掲げ、ランナ