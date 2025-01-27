『乃木坂46のオールナイトニッポン presents 久保史緒里の青春文化祭 in 横浜アリーナ』 乃木坂46の久保史緒里がパーソナリティを務めるラジオ番組、ニッポン放送『乃木坂46のオールナイトニッポン』(水曜：25時〜27時)。初となる番組イベント「乃木坂46のオールナイトニッポン presents 久保史緒里の青春文化祭 in 横浜アリーナ」が1月25日(土)に開催された。"青春"をテーマに、文化祭というコンセプトで、ゲストが各部活動