ÆüËÜ·ÐÃÄÏ¢¤Ï27Æü¡¢2030Ç¯ÅÙ¤Ë135Ãû±ß¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¹¤ëÌ±´Ö´ë¶È¤Î¹ñÆâÅê»ñ¤Î¿·¤¿¤ÊÌÜÉ¸¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£·ÐÃÄÏ¢¤Î½½ÁÒ²ñÄ¹¤Ï27Æü¡¢Ì±´Ö´ë¶È¤Î¹ñÆâÅê»ñ¤Î¿·¤¿¤ÊÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ2030Ç¯ÅÙ¤Ë135Ãû±ß¡¢40Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ï200Ãû±ß¤òÌÜ»Ø¤¹¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ã¦ÃºÁÇ¤äAI¡¦È¾Æ³ÂÎÊ¬Ìî¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ò¿­¤Ð¤·¡¢¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£ÀÐÇË¼óÁê¤Ï¡ÖÄÂ¾å¤²¤ÈÅê»ñ¤¬¤±¤ó°ú¤¹¤ëÀ®Ä¹·¿·ÐºÑ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤¿¤á¤Ë¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ê¹ñÆâÅê»ñ¤Î³ÈÂç¤¬¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë