小泉進次郎氏（資料写真）自民党は２７日の政治改革本部と総務部会の合同会議で、企業・団体献金の透明性向上を目的とした新たな政治資金規正法改正案を了承した。献金禁止を求めた野党案への対案として月内にも国会に提出する。改革本部事務局長の小泉進次郎元環境相（衆院１１区）は同日のテレビ出演などで概要を説明した。政党ごとに（１）献金総額（２）年間１千万円を超える献金をした企業・団体の名称や献金額─を総務相