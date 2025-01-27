モバイルアクセブランド｢iFace(アイフェイス)｣は、iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 16シリーズ対応の｢iFace Tempered Glass Camera Lens Protector 強化ガラス製 カメラレンズプロテクター｣​の新色を発売します。2025年1月28日(火)よりiFace公式オンラインストアにて予約開始、発売は2025年2月上旬予定です。 カメラレンズプロテクター 価格:1,540円(税込) iFace専用カメラレンズプロテクター