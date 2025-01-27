Å·¹Ä¡¢¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤ÈÄ¹½÷°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï27Æü¡¢Åìµþ¡¦¾åÌî¤Î¹ñÎ©À¾ÍÎÈþ½Ñ´Û¤Ç´ë²èÅ¸¡Ö¥â¥Í¿çÏ¡¡Ê¤¹¤¤¤ì¤ó¡Ë¤Î¤È¤­¡×¤ò´Õ¾Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥â¥Í¿çÏ¡¡Ê¤¹¤¤¤ì¤ó¡Ë¤Î¤È¤­¡×Å¸¤ò´Õ¾Þ¤¹¤ëÅ·¹Ä¡¢¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤È°¦»Ò¤µ¤Þ=2025Ç¯1·î27Æü¸á¸å6»þ12Ê¬¡¢¹ñÎ©À¾ÍÎÈþ½Ñ´Û¡¢ÂåÉ½»£±Æ°õ¾ÝÇÉ¤òÂåÉ½¤¹¤ë²è²È¡¢¥¯¥í¡¼¥É¡¦¥â¥Í¡Ê1840¡½1926¡Ë¤¬ÉÁ¤¤¤¿¡Ö¿çÏ¡¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÌ¾²è¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¤¿Å¸Í÷²ñ¡£¥Ñ¥ê¤Î¥Þ¥ë¥â¥Ã¥¿¥ó¡¦¥â¥ÍÈþ½Ñ´Û¤«¤é½ÐÅ¸¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ½é¸ø