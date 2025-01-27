27日午後4時から、フジテレビが行っている会見で、フジテレビの記者が質問に立ち、港浩一社長に対し、中居正広さんと女性のトラブルについて、コンプライアンス部門トップの遠藤副会長への事案の共有が遅れた背景に、情報を隠蔽したい意図がなかったのかと問いただす場面がありました。会見開始から4時間が過ぎた午後8時過ぎに質問したフジテレビの記者は、コンプライアンス部門のトップである遠藤龍之介副会長がトラブルについて