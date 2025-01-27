27日午後4時から、フジテレビが行っている会見で、フジテレビの記者が質問に立ち、港浩一社長に対し、中居正広さんと女性のトラブルについて、コンプライアンス部門トップの遠藤副会長への事案の共有が遅れた背景に、情報を隠蔽したい意図がなかったのかと問いただす場面がありました。会見開始から4時間が過ぎた午後8時過ぎに質問したフジテレビの記者は、コンプライアンス部門のトップである遠藤龍之介副会長がトラブルについて
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. フジ会見 女性記者が「独壇場」
- 2. 会見を荒らすフリー記者を一喝
- 3. 被害女性 17日フジ会見に違和感
- 4. フジの会見時間「闇営業」超え
- 5. 元フジ長谷川豊氏「最悪の展開」
- 6. 中居氏「同意のもの」と説明か
- 7. 逮捕の薬師寺容疑者 凶器に注目
- 8. 生島 複数のハラスメントが発覚
- 9. 給食残った食材でまかない→減給
- 10. 「ポスト中居」に視聴者拒否感か
- 1. フジ会見 女性記者が「独壇場」
- 2. 逮捕の薬師寺容疑者 凶器に注目
- 3. 給食残った食材でまかない→減給
- 4. 踏切で17歳がはねられ死亡 愛知
- 5. 患者に「ゴミ」看護師ら5人処分
- 6. フジ会見 開始約30分で怒号
- 7. 作業員5人が落下 2人死亡1人重体
- 8. 「フジテレビの記者」会見で質問
- 9. 薬師寺保栄容疑者を逮捕 傷害か
- 10. フジ新社長「魔法の薬はない」
- 1. 妻の宗教で離婚→子から手紙で涙
- 2. 人生好転 120→57kgでイケメンに
- 3. 愛子さま お召し物に見えた成長
- 4. 舛添氏「私の許にも内部告発が」
- 5. 栩内被告への判決にネットの反応
- 6. イチャイチャ注意 20代殴り逮捕
- 7. 夫婦生活 トイレの匂いへの本音
- 8. 問題は忖度 堀江氏のフジ再建案
- 9. 医師が実践する鉄壁の感染対策
- 10. 食糧危機で発動? 法律に農家疑問
- 1. 北朝鮮 堕落した少年少女の乱行
- 2. アルジャイ遺跡で重要遺物出土
- 3. CIA 研究所からコロナ流出説支持
- 4. アウシュビッツに住むユダヤ人
- 5. 韓国機 着陸2km手前で記録停止
- 6. 米少女殺害 48年後に同窓生逮捕
- 7. 整形ミス&転倒 韓女優が顔を負傷
- 8. 中国人俳優を監禁 容疑者を逮捕
- 9. 米 コロンビアへの関税発動撤回
- 10. 北スマホ 恋人の会話邪魔する
- 1. ヴィトンが仏具店に警告 結末は?
- 2. 安全なお金の保管場所 意外にも
- 3. 円買い強まる 貿易摩擦の懸念
- 4. いつの間に「ステルス増税」実態
- 5. 毎日おかずはサバ缶だけ 割高か
- 6. 月収120万の45歳部長 裏の顔とは
- 7. ソニック 累計販売200万本突破
- 8. 「相続ガチャ」に外れて悲劇
- 9. バイト転々 35歳ノマド男性末路
- 10. 信じがたい 超高齢化社会の惨状
- 1. MetaのThreadsに広告表示スタート、日米で
- 2. 生成AIのなんちゃって論文が拡散
- 3. Kindleでマンガが最大70%OFFに
- 4. 複数のURL読み取れる「QR」話題
- 5. 気になる YouTubeに4つの新機能
- 6. 初心者でも動画生成できるのか
- 7. Nothing Technologyが日本時間3月4日19時に新製品発表を実施！次期スマホ「Nothing Phone (3a)」か。型番は「A059」に
- 8. Apple Pay&おサイフケータイの差
- 9. 低価格なソフトバンク＆ワイモバイルのストレート型Androidケータイ「Simply」にアプリ（apk）がインストールできたので紹介！パソコンでadbが使える必要はあり【レビュー】
- 10. 配信者さんが最も喜ぶスパチャ / スーパーチャットの送り方 ＠YouTube Live
- 11. 【決定版】YouTubeアノテーションの使い方と出来ることまとめ
- 12. ウォークマンとケータイ 2つの顔とカラーのWalkman Phone Xmin【ケータイラボ】
- 13. ECSの超小型・省電力PC「LIVA」に“Apollo Lake”搭載モデルが出た！
- 14. コストコの4Kテレビはお買い得?
- 15. キャンペーン：ProGrade Digital、32製品を10～15％OFFでセール中 CFexpress 4.0 Type Bメモリーカードも対象に
- 16. CIO、モバイルバッテリー「SMARTCOBY Ex01 SLIM Qi2 & Cable」を自主回収 発火するおそれ
- 17. ついにウコンマーンアホ氏が社長就任
- 18. Nexus One伸び悩む 最低価格に
- 19. 「免許不要」であなたもパイロット？今注目「ウルトラライトプレーン」の注意点
- 20. ダイハツのトールワゴン「トール」＆トヨタ「ルーミー」「タンク」レポート
- 1. イチロー馬券すぎ WIN5が話題に
- 2. 女子テニス 選手が放尿のふり?
- 3. 尚弥への「難癖」に怒りの声噴出
- 4. ベッツが大谷の素顔を明かす
- 5. 投高打低の原因 レジェンド指摘
- 6. 中日 宇佐見 天国から地獄連発
- 7. 村上の逆さLA帽 米メディア混乱
- 8. ムバッペ ハットトリック大暴れ
- 9. 珍ドリブルで韓国FWにバッシング
- 10. ド軍の乱獲批判に CEOが反論
- 1. 被害女性 17日フジ会見に違和感
- 2. フジの会見時間「闇営業」超え
- 3. 元フジ長谷川豊氏「最悪の展開」
- 4. 中居氏「同意のもの」と説明か
- 5. 生島 複数のハラスメントが発覚
- 6. 「ポスト中居」に視聴者拒否感か
- 7. 元アナ 芸人からの被害も告発
- 8. 会見「地上波史に残る放送事故」
- 9. フジ会見で踏み込んだ発言→訂正
- 10. 堀江氏 大荒れのフジ会見を批判
- 1. お風呂キャンセル 理由がリアル
- 2. マッチングアプリで帰宅を決意
- 3. 夕飯に文句 16歳娘を許せない
- 4. 小松菜は最強食材 買うべき理由
- 5. 「毛穴の角質も取れて優秀♡」使用感も洗い上がりも大満足な【クレンジング】ベスト3
- 6. 1人でトイレに行けない 夫が絶叫
- 7. お配り用チョコと言えばコレ
- 8. 小1娘に金銭トラブル 心が限界
- 9. プロに聞く 冬服のセルフケア術
- 10. 長野“創業300年の温泉旅館”に別館が誕生！ 快適さと自由な旅をサポートする洋室ホテル