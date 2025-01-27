3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。1月20日（月）の放送は、今年のお正月の過ごし方などについて語り合いました。（※この日は藤澤が体調不良のため、大森と若井の2人でお届けしました）Mrs. GREEN APPLE大森元貴――リスナーからのメッセージ私は今年の正月、ミ