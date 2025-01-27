ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座占い「2025年1月27日（月）〜2月2日（日）の運勢占い」。12星座×タロットカードで占う「獅子座（しし座）」のあなたの運勢は？ 12星座別の開運メッセージもお届けします。（監修：東京・池袋占い館セレーネ所属・石川白藍（いしかわ・はくらん）さん）■獅子座（しし座）カード：運命の輪（正位置）思わぬ幸運が巡り出し、流れが好転する兆し。努力以上に恩恵