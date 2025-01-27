フジテレビ「ジャンクSPORTSプロ野球スター大集結SP」（後7・00）が26日に3時間SPとして放送され、中日の宇佐見真吾捕手（31）が体を張った？ギリギリトークを連発。番組を大いに盛り上げた。1年前の同番組には、先日ナショナルズへの移籍が決まった小笠原慎之介投手（27）と高橋宏斗投手（22）が出演して見事“プロ野球トーク日本シリーズ”を制して日本一に。今回、中日からは涌井秀章投手（38）と宇佐見が出演したが、